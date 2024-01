La kazaja y vigente finalista Elena Rybakina (3) tropezó en la segunda ronda del Abierto de Australia. contra la rusa Anna Blinkova, que ocupa el puesto 57 en la lista WTA, por 6-4, 4-6 y 7-6(20), con diez puntos de partido para la rusa y seis para la kazaja, y un ‘tie break’ final de récord, con 31 minutos.

Y es que el juego decisivo final, con casi 31 minutos y un 22-20, es el más largo de tenis femenino en un torneo del Grand Slam.

Rybakina bajará hasta la quinta posición en el ranking WTA después de perder 1230 puntos tras haberse quedado muy lejos de la final que consiguió en 2023.

“Me dio mucha energia, luchar hasta el final. Momentos que disfrute. Fue muy duro. Permanecer concentrada, muchos puntos de partido. Intentar ser agresiva pero mi mano temblaba, igual que mis piernas. Muy feliz de haber ganado al final”, comentó sobre la misma pista tras dos horas y 46 minutos de lucha.

“Nunca olvidaré este día”, comentó una Blinkova que igualó su mejor resultado en un ‘slam’ después de superar en primera ronda a la española Cristina Bucsa y en segunda ronda a la tercera favorita.

Blinkova, que acabó el choque con seis saques directos, 28 golpes ganadores y 48 errores no forzados, se enfrentará este sábado en la siguiente ronda a la italiana Jasmine Paolini.

WOW. Just wow.

Anna Blinkova knocks out World No. 3 and 2023 Australian Open finalist Elena Rybakina in a thrilling fashion 🤩 pic.twitter.com/hzaTX9Ojqk

— US Open Tennis (@usopen) January 18, 2024