La tenista checa Brenda Fruhvirtova, dirigida por el chileno Nicolás Massú, hizo historia este domingo en la primera ronda del Abierto de Australia.

Y es que la 107 del ranking WTA, con apenas 16 años, sumó su primera victoria en el cuadro principal de un Grand Slam al superar por 2-6, 6-4 y 6-3 a la rumana Ana Bogdan (63°).

Con su triunfo, la europea destronó el récord de 2020 de la estadounidense Coco Gauff (4°), quien era hasta hoy la jugadora más joven en ganar un partido del cuadro principal del ‘grande’ australiano.

La dirigida por Massú, quien la ha acompañado estos días en Melbourne, tendrá un durísimo desafío en segunda ronda.

Y es que en el camino de Brenda Fruhvirtova apareció la bielorrusa Aryna Sabalenka, 2° del mundo, quien debutó en Australia con un aplastante 6-0 y 6-1 a la alemana Ella Seidel (173°).

El duelo entre la checa y la ex 1° del escalafón está agendado para este martes 16 de enero, en horario por confirmar.

This is what it means 🥲

16-year-old Brenda Fruhvirtova defeats Bogdan 2-6 6-4 6-3 for her FIRST Grand Slam win!#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/bJH7Z5l5Uk

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2024