El tenista nacional Cristian Garin, 88° del ranking ATP, se despidió en primera ronda del Abierto de Australia tras caer en un extenso duelo ante el local Christopher O’Connell (71°).

Pese a comenzar a buen nivel en su debut en la edición 2024 del primer Grand Slam del año, el chileno acabó enredándose solo y perdiendo por parciales de 6-3, 5-7, 6-4, 1-6 y 5-7.

‘Gago’ quebró de entrada en el primer parcial y, mostrando un sólido juego, aprovechó la tempranera ventaja para llevárselo por 6-3.

En el segundo asalto, el nacional estuvo 3-2 con break a su favor, pero cedió dos veces su servicio para perderlo 5-7.

Al igual que en el primer set, Cristian Garin se puso rápidamente en ventaja en el tercero, manejó el juego y se lo quedó con un 6-4.

La historia parecía repetirse en el cuarto parcial pero, increíblemente, tras romper el servicio de O’Connell en el primer juego, cedió seis games consecutivos y perdió 1-6.

En el asalto decisivo, el local llegó a estar 5-4 arriba y con quiebre a su favor, pero ‘Gago’ reaccionó y dejó las cosas 5-5.

Sin embargo, no pudo aprovechar el envión, perdió su saque trascartón y el australiano acabó celebrando con otro 7-5.

A day one THRILLER! ⚡️

Chris O’Connell outlasts Cristian Garin in a 4 hour and 21-minute epic to move into the second round 3-6 7-5 4-6 6-1 7-5 🥵#AusOpen pic.twitter.com/nubJJ74DdX

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2024