Lentamente se comienza a acercar la primera ronda del Australian Open, primer Grand Slam de la temporada y certamen que abre los juegos a gran escala en el mundo del tenis.

Múltiples tenistas de diferentes latitudes están ya instalados en el país oceánico terminando sus participaciones en diferentes torneos como preparación de lo que será el mencionado ‘Major’.

Por ejemplo, Alejandro Tabilo está en la gran final del ATP de Auckland, el ABS Classic, en donde disputará la gran final ante el japonés, Taro Daniel, todo antes de debutar en el Australian Open.

No obstante, el cuadro principal del certamen que se disputará en Melbourne ya está conformado y las raquetas chilenas que dirán presente ya conocen a sus respectivos rivales.

El mejor posicionado de los nacionales es Nicolás Jarry (N°18), quien se enfrentará ante el italiano N°102 del mundo, Flavio Cobolli, quien escaló desde la qualy para decir presente en el Australian Open.

Por su parte, Tabilo (N°82) también sabe el nombre de su rival en primera ronda. El contrincante será el estadounidense, Aleksandar Kovacevic, quien actualmente es N°103 el ranking ATP.

Por último y no menos importante, Cristian Garin (N°88) será el primero de los nacionales en competir y se medirá ante el local Christopher O’Connell, quien se encuentra en la posición N°71 a nivel planetario.

Cabe destacar que Tomás Barrios (N°95) también estuvo dentro de los representantes nacionales en Australia, pero su derrota en primera ronda de la qualy ante Giovanni Mpetshi Perricard (N°201), generó que se despidiera antes de lo presupuestado del certamen oceánico.

Recordar que Garin será el primero en ver acción, luego de que su encuentro quedara pactado para este domingo 14 de enero no antes de la 1:30 de la madrugada en suelo nacional, mientras que Jarry lo hará el mismo día pero a las 21:00 horas, mismo horario del duelo de Tabilo (los horarios corresponden a la transmisión de los partidos en territorio chileno).

King of Melbourne. Who will it be this year? 🏆 🤔 pic.twitter.com/oFqnvg8wrf

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 11, 2024