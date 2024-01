Un jugador del que se puede esperar cualquier cosa en el mundo del tenis es Aleksandr Bublik, deportista kazajo N°31 del ATP que siempre da espectáculos en sus compromisos, ya sea por una rabieta, por increíbles puntos, por discutir con el público o el propio juez de silla.

Ahora, está protagonizando el ATP de Adelaida en Australia, certamen en donde ya está instalado en las semifinales tras eliminar a Lorenzo Musetti (N°25) en parciales de 3-6, 7(7)-6(4) y 5-7.

Sin embargo, lo que se robó las miradas en el enfrentamiento fue el segundo set, donde Bublik llegó a estar 4 a 1 abajo, pero eso no impidió que sacara a relucir todo su talento.

Una forma de calmar la intensidad del italiano fue ejecutar saque y drop shot en tres puntos seguidos, para posteriormente finiquitar su game (el 4 a 2 en el segundo parcial) con un passing shot entre las piernas para el explosivo aplauso del público.

Esto deja ver el talento, técnica y mentalidad que posee Aleksandr Bublik, quien ya está instalado en las semifinales del torneo en Adelaida y se enfrentará ante Jack Draper (N°62), quien viene de dejar en el camino al primer sembrado del certamen, el estadounidense Tommy Paul (N°14).

3 drop shots and a tweener…the most Bublik game you'll ever see 🤣@BublikAlexander #AdelaideTennis pic.twitter.com/4ET7vyCGOb

— Tennis TV (@TennisTV) January 11, 2024