Chile finalmente se inclinó por 1-2 ante Canadá en la serie inicial del Grupo B de la United Cup, luego de una dramática derrota en el dobles mixto con Tomás Barrios y Daniela Seguel.

La confrontación en Sidney, Australia, llegó al tercer y definitivo duelo luego de la caída de Seguel, a manos de Leylah Fernández, y la victoria de Nicolas Jarry sobre Steve Diez.

En el cruce decisivo, los norteamericanos aprovecharon las dudas de Barrios en el arranque para tomar ventaja gracias a un quiebre. Pese a que los nacionales recuperaron el break sobre el final del parcial inicial, para dejar las cosas 5-5, Canadá devolvió de inmediato la gentileza y cerró la manga a su favor.

En el segundo capítulo, los chilenos se mostraron enfocados de entrada. Con un sólido rendimiento, tanto desde la línea de base como en la red, el chillanejo y la ‘Pantera’ no le dieron chances a Fernández y Diez de entrar al partido y llevaron todo al supertiebreak.

En la hora de la verdad pasó de todo. Seguel y Barrios rozaron el triunfo al quedar con una importante ventaja de 8-6, pero Diez y Fernández reaccionaron en el momento justo y ganaron los últimos cuatro puntos del desempate para terminar celebrando.

El próximo desafío del equipo capitaneado por Jaime Fillol será Grecia este lunes 1 de enero, en busca de una victoria que le permita mantener la ilusión de clasificar a los cuartos de final.

La United Cup es un certamen mixto que unifica a tenistas representantes de 18 países en la ATP (masculino) y WTA (femeninos).

