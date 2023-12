Chile arrancó con una derrota este sábado, domingo en Australia, su participación en la United Cup, certamen mixto que unifica a tenistas representantes de 18 países en la ATP (masculino) y WTA (femeninos).

Daniela Seguel, 662ª de la clasificación mundial, fue la encargada de abrir los fuegos para el equipo capitaneado por Jaime Fillol, específicamente en la serie con Canadá.

La ‘Pantera’ se inclinó en sets corridos ante Leylah Fernández (35°), en el Ken Rosenwall Arena de Sydney, con parciales de 2-6 y 3-6.

La norteamericana, finalista del US Open 2021, hizo valer su mejor ranking y su buen momento en el circuito para dar cuenta sin mayores problemas de la nacional.

En el segundo singles de la confrontación, válido por la primera fecha de la fase grupal de la competición, Nicolás Jarry (19º) saltará ahora a la cancha por Chile para verse las caras con Steven Diez (314°).

Posteriormente, la llave se definirá con un dobles mixto, con Seguel y Jarry representando al equipo capitaneado por Jaime Fillol en dicho partido. Leylah Fernández y Felix Auger-Aliassime jugarán por los canadienses.

First cab off the rank 🚕 💨@leylahfernandez secures Team Canada's maiden #UnitedCup win 🇨🇦 pic.twitter.com/F5Ogxt6EpL

— United Cup (@UnitedCupTennis) December 31, 2023