Uno de los tenistas que se ha convertido en una figura polémica dentro del mundo de la raqueta es Aleksandr Bublik, quien al parecer no ha olvidado el cruce que tuvo con Chile cuando visitó al país junto a la delegación de Kazajistán en febrero pasado en el marco de la Copa Davis.

El resultado fue un 3 a 1 sólido para los nacionales, victoria que les dio la oportunidad de avanzar a las Finales de Copa Davis en busca de la ‘Ensaladera de Plata’, una que recayó en las manos de Italia hace algunas semanas.

Sin embargo, el tenista kazajo acaba de revelar una insólita situación que vivió en suelo nacional de la que no se tiene registro alguno, pero que él acaba de acusar en conversación con el podcast All on the table para UTS Tour, en donde aseguró que fue víctima de algunos hechos graves de violencia de parte de hinchas nacionales.

En sus palabras, Aleksandr Bublik recordó y detalló que “jugamos contra Chile el año pasado, no estoy seguro de volver a hacerlo, porque levantabas la cabeza y la gente te mostraba todo lo que piensa de ti”.

“Nos tiraban botellas. Todos nos quejamos, pero ahí es absolutamente normal”, remató el actual N°32 del mundo.

Sin dudas que son acusaciones de las cuales no se tiene registro alguno y que en su momento no fue comentada por nadie de la delegación de Kazajistán, equipos que quedó a las puertas de ingresar a las Finales de la Copa Davis, fase en donde lamentablemente Chile se quedó a las puertas de seguir avanzando en el brillante certamen de tenis a nivel país.

Revisa los comentarios de Bublik sobre su visita a Chile en Copa Davis