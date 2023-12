Nicolás Jarry ganó el miércoles el premio al ‘Mejor de los Mejores’ del deporte nacional en 2023, galardón que compartió con las remeras Antonia y Melita Abraham, gracias a su gran temporada en el circuito ATP.

El nieto de Jaime Fillol timbró una campaña de ensueño con dos títulos en el circuito de la ATP, en Santiago y Ginebra, y fue punto alto en los cuatro Grand Slams del año.

Además, la ‘Torre’ pasó del 152° al 19° en el ranking mundial y lideró al equipo chileno de Copa Davis en su regreso al selecto Grupo Mundial.

Y en las estadísticas del año que se va, Jarry se codea con la élite del tenis al transformarse en la derecha más potente entre los 20 mejores jugadores del planeta.

Tennis Insights, que provee de estadísticas a la ATP, colocó a la primera raqueta nacional y al mejor latinoamericano del listado planetario al frente de aquel acápite con un promedio de 131 kilómetros por hora.

El santiaguino de 27 años supera en el listado a jugadores de la talla del serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, y del español Carlos Alcaraz (2º), los protagonistas de la campaña 2023.

1. Nicolás Jarry (Chile) 131 km/h

2. Grigor Dimitrov (Bulgaria) 128

3. Jannik Sinner (Italia) 127

4. Novak Djokovic (Serbia) 126

5. Taylor Fritz (Estados Unidos) 126

6. Carlos Alcaraz (España) 125

7. Ugo Humbert (Francia) 125

8. Stefanos Tsitsipas (Grecia) 125

9. Ben Shelton (Estados Unidos) 125

10. Karen Khachanov (Rusia) 124

