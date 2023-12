Nick Kyrgios, reconocido tenista australiano del circuito ATP, se convirtió en una de las grandes tendencias de Redes Sociales en las últimas horas.

Esto luego de confirmar en sus cuentas la apertura de OnlyFans, el sitio ‘rey’ de contenido erótico en el Mundo.

“Se volvió mucho más loco… ¡únete a mí en Onlyfans! ¡Suscribirse es gratis para todos! Todo, desde detrás de escena hasta en la cancha y la vida cotidiana. Nos vemos a todos allí. Enlace en biografía”, escribió Nick en Twitter.

Kyrgios, además, detalló que “lanzar un OnlyFans fue una obviedad. Están revolucionando las redes sociales y yo quería ser parte de eso”.

“Los atletas ya no pueden simplemente presentarse en la cancha o el campo, tenemos que presentarnos también en línea”, agregó, descartando -por ahora- subir imágenes o videos subidos de tono.

Finalmente, Nick Kyrgios remarcó que busca exhibir el lado B del tenis a sus seguidores: “Quiero crear, producir, dirigir y poseer contenido. Ese es el futuro. He estado hablando directamente con mis fans durante años y sé lo que quieren ver”.

It just got a whole lot crazier… join me on onlyfans! It’s free to subscribe for everyone! Everything from behind the scenes to on court and everyday life. See you all there. Link in bio pic.twitter.com/QG0Jb0ducP

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) December 7, 2023