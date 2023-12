Durante este miércoles se confirmó la lista de inscritos para el Australian Open y Chile no se queda atrás en presencia con Nicolás Jarry, Cristian Garin y Alejandro Tabilo.

En suelo oceánico, los representantes nacionales no solo marcan su participación en el primer Grand Slam de la temporada 2024, sino también, un importante récord para el tenis nacional.

Y es que luego de 15 largos años, será la primera vez que tres chilenos pasarán al cuadro principal de un major sin tener que jugar la fase clasificatoria.

La última instancia en que aquello ocurrió fue en el US Open de 2009, que contó con la presencia de Fernando González, Nicolás Massú y Paul Capdeville desde su primera ronda.

Mencionar que en el torneo, además, se confirmó la presencia de Rafael Nadal, que regresa a pista después de un año tras lesionarse y perder ante Mackenzie McDonald en la anterior edición del torneo.

Cabe señalar que el Australian Open 2024 se disputará desde el domingo 14 de enero al 28 de enero de 2024 en Melbourne.

