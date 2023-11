No dejó de extrañar a los amantes del tenis la ausencia del chileno Nicolás Jarry en la lista de candidatos al premio ‘Comeback Player of the Year’ de la ATP, galardón al mejor regreso del año.

La primera raqueta nacional protagonizó un enorme salto en la temporada 2023. Escaló específicamente del lugar 163 al 19 de la clasificación, gracias a dos títulos y timbrando un importante avance en los Grand Slams respecto a otras campañas.

Incluso, la ‘Torre’ se convirtió al final de la temporada en el mejor tenista latinoamericano. Por eso, las redes se inundaron de reclamos por la no presencia del nieto de Jaime Fillol en el premio al ‘Regreso del Año’.

Sin embargo, la ausencia del santiaguino de 28 años tiene una explicación. La ATP explicó que las reglas apuntan a que el jugador debe haber sufrido una lesión durante la temporada 2022 para ser considerado un regreso.

No apunta al retorno a la elite. Recordar que Jarry volvió a la actividad durante el año 2021, luego del polémico doping que lo tuvo 11 meses fuera del circuito profesional.

Donde sí pudo estar el chileno era en el premio al ‘Jugador Más Mejorado del Año’, que destaca el mejor progreso en la temporada.

Aquí la ATP derechamente no consideró al ganador este año en Santiago y Ginebra. Los postulantes son los italianos Jannik Sinner y Matteo Arnaldi y los estadounidenses Ben Shelton y Christopher Eubanks, todos más jóvenes que el nacional.

Eso sí, ninguno de los candidatos escaló tantos puestos en el ranking como la ‘Torre’ en los últimos 12 meses.