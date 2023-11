Uno de los tenistas nacionales que ha tenido un impresionante temporada 2023 en el circuito ATP sin dudas es Nicolás Jarry, quien escaló desde el puesto N°152 hasta el N°19 en cosa de meses, evidenciando un gran juego y derrotando a grandes rivales.

Esto ha generado que la emoción en suelo nacional por el tenis se haya elevado y por ahora, Chile goce de tener a 3 raquetas en el TOP 100, donde Cristian Garin se instala en el puesto N°83 y Alejandro Tabilo en el N°86.

Es por eso que todos esperaban que su nombre estuviese en el listado de los ‘Comeback Player of the Year’, premio al mejor regreso de un tenista en la temporada, en donde se alzan brillantes tenistas como el experimentado Gael Monfils (N°74), Alexander Zverev (N°7), Ben Shelton (N°17), Jannik Sinner (N°4), Matteo Arnaldi (N°44), entre otros.

No obstante, curiosamente el nombre de Nicolás Jarry brilla por su ausencia en la nómina, algo que no cayó bien en suelo nacional y así lo demostraron los fanáticos chilenos del tenis, quienes inundaron la publicación comentando la falta de la ‘Torre de Santiago’.

Entre los mensajes más destacados se encuentran: “¿Nicolás Jarry juega pádel?”, “Se les olvidó uno Nicolás Jarry”, “Jarry ni nominado”, “y Nicolás Jarry, callampin bombin”, “Claro, Jarry está de adorno”, entre otros.

Lo cierto es que el chileno es uno de los tenistas sudamericanos más destacados en el presente y de hecho, es el mejor ubicado del cono sur en el ranking ATP, por lo que su exclusión sorprende a muchos, pero no angustia a un tenista que busca seguir marcando una época en el deporte de la raqueta para Chile.

Comeback Player of the Year 💪 #ATPAwards pic.twitter.com/HtAGjT2PG3

What the fuck? Where is Nicolás Jarry?

— Gordon Cole (@lostuitsdel) November 29, 2023