El extenista Marcelo Ríos volvió a recordar algunas de sus anécdotas en el circuito ATP y, esta vez, contó algunos detalles de una pelea que tuvo con el estadounidense Pete Sampras en una conversación que será emitida este viernes en el programa Podemos Hablar de Chilevisión.

En el episodio, ‘Chino’ Ríos entregó más detalles de su ‘problema’ que tuvo con Pete Sampras en un duelo de exhibición disputado en Chile, momento en que ambos extenistas sacaron chispas y como comenta el nacional, casi llega a los golpes.

En la conversación con el animador Julián Elfenbein, el ex N°1 del mundo detalló que el estadounidense es “estúpido, un estúpido. Tonto, es tonto. Tuve una pelea con él. (…). Casi boxeo, nos boxeamos. En la exhibición que hicimos en Chile, ¿te acordái’ que vino él? Cuando termina el partido me manda a llamar, para hablar conmigo y ahí quedó la cagada”.

“No fue por llevarse mal, fue una cosa que me dijo a mí. A mí me molestó, se la hice ver y a él le molestó. Él trató de seguir siendo el Sampras que era antes, que para mí ya no es Sampras que era antes. Yo le dije ‘para mí no eres el Sampras de antes, para mí eres Pedro’, ahí empezó la pelea”, indicó.

Posteriormente siguió relatando lo sucedido al contar que “lo que pasó es que al principio en la exhibición hay veces que tú arreglas los partidos; tú ganas el primer set, yo el segundo, y el tercero lo jugamos mano a mano. Entonces, cuando me llama al camarín, le digo ‘si ya no eres Pete Sampras’. Le dije ‘antes, cuando te vine a preguntar qué hacemos, tú me hubieras dicho juguemos un mano a mano, listo y todo bien, pero ahora no me vengas a decir que porque te gané estás enojado’”.

“Ahí empezó toda la pelea. Llegó el tipo que organizaba la exhibición y me paró antes, nos separó, pero hubiera estado bueno. Pegarle a Sampras es bueno”, sentenció.

Nuevos detalles que brinda el extenista nacional y que apunta a relación que tiene con los exdeportistas de la disciplina de origen estadounidense, ya que recordadas son sus diferencias con John McEnroe, otro de quienes hablará en el programa que será emitido este día viernes en horario estelar.