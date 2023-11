El Masters 1.000 de París llegó a su fin en la jornada de día domingo, luego crucial duelo que tuvieron Novak Djokovic (N°1) y Grigor Dimitrov (N°14), batalla en donde el serbio doblegó por 6-4 y 6-3 al húngaro para alcanzar su título N°40 en su carrera.

Esto lo convierte en el tenista más ganador de todos los tiempos en un certamen donde sufrió mucho para llegar a la final, pero que logró vencer con algo de soltura a Dimitrov en suelo ‘galo’.

No obstante, lo que se robó la atención no fue la victoria, si no sus declaraciones tras el titulo, ya que repasó algunos dichos que emitió Rafael Nadal hace algunos días entorno a la carrera y forma de ser de ‘Nole’.

Las declaraciones de Rafael Nadal

El excelso tenista español detalló: “Novak lo vive de otra manera de la que lo he vivido yo. Para él habría sido una frustración más grande no conseguirlo (el récord de Grand Slams) y a lo mejor por eso lo ha conseguido. Él ha tenido la capacidad de llevar la ambición al máximo”.

“Yo lo he sido, pero de forma sana sin cabrearme más de la cuenta en la pista cuando las cosas no me iban bien. Son culturas distintas y cada jugador, cada país lo vive de forma diferente”, indicó en declaraciones que no cayeron muy bien en el tenista balcánino.

La respuesta de Djokovic

Ahora, tras el nuevo galardón en Francia obtenido por Novak, Djokovic arremetió fiel a su estilo y sin nombrar a Nadal, pero si destinando sus dardos a la carrera del español.

En su respuesta, el serbio aseguró que “voy por todos los récords posibles, todos los que pueda batir. Nunca he tenido problemas para decir eso y por eso no le agrado a la gente”.

“No he fingido como otra persona que dice que ese no es su objetivo y luego comportarse de forma distinta. Siempre he intentado estar en línea con lo que creo”, arremetió en un claro intento de responder las palabras de Nadal.

Sin dudas un nuevo capítulo en la rivalidad que poseen ambos en el mundo del tenis. Los títulos hablan por si solos y sus carreras aún más e incluso, Djokovic en un momento aseguró que podría iniciar una amistad con Nadal, pero al parecer eso está muy lejos de ocurrir.