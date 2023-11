Por estos días, se está realizando el WTA Finals, certamen en donde se enfrentan las mejores tenistas del mundo y donde la tunecina Ons Jabeur (7°), venció a Marketa Vondrouso (6°) por 6-4 y 6-3 en la primera ronda.

En el certamen se enfrentan las 8 mejores raquetas femeninas del mundo y tras doblegar a la brillante checa, estalló en llanto por la guerra que se ha desatado en Medio Oriente y que enfrenta directamente a Israel contra el pueblo palestino.

Es por eso que Ons Jabeur, habló con los micrófonos de la organización y estalló en llanto por lo sucedido en Medio Oriente, una verdadera desgracia que lamentablemente no tiene fecha de termino.

En sus palabras, la tunecina declaró con lágrimas en sus ojos “no puedo estar contenta con esta victoria. La situación en el mundo no me hace feliz. Es muy duro ver morir a niños y bebés todos los días. Es desgarrador”.

Así también, aseguró que “donaré parte del dinero de mi premio para ayudar a los palestinos. No es un mensaje político, es humanidad”.

Tras esto, Jabeur deberá comenzar a concentrarse en lo que será su duelo por las semifinales del certamen de las 8 mejores, duelo en donde se enfrentará a excelsa polaca Iga Swiatek (2°), este viernes por un cupo en las semifinales del certamen que se desarrolla en Cancún, México.

Ons Jabeur says she’s donating a portion of her prize money to Palestine:

“I am very happy with the win but I haven't been very happy lately. The situation in the world doesn't make me happy… I feel like… I am sorry. It’s very tough seeing children & babies dying every day.… pic.twitter.com/fVBz9McSjU

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 2, 2023