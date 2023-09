En las semifinales del US Open, el brillante tenista ruso Daniil Medvedev (N°3), despachó en un intenso partido a la nueva revelación del deporte, Carlos Alcaraz (N°2), quien a sus cortos 20 años, se perfila a protagonizar una nueva época en el tenis mundial.

Sin embargo, por el paso a la final se encontró con el oriundo de Moscú, quien en las canchas rápidas de Nueva York ha encontrado el punto exacto para doblegar a cualquier rival que se le presente.

De hecho, eliminó al murciano en 4 set por 7-6(3), 6-1, 3-6 y 6-3 en más de 3 horas de intensa batalla, pero hubo un punto fuera de lo deportivo que también salió a puntualizar Daniil.

Medvedev abordó con ironía su ‘duelo’ con el público neoyorquino, especialmente cuando sacaba para ganarle a Alcaraz en el cuarto set y se escuchaban gritos entre su primer y su segundo servicio.

“Tengo que ser honesto. El público estuvo increíble hoy. Absolutamente increíble, lo digo de verdad”, afirmó.

“Lo único es que había mil españoles que con 5-3 (en el cuarto set) empezaron a gritar entre mi primer y segundo servicio. Eso no estaba tan bien. Pero supongo que estaban desesperados. Así que estoy feliz de que no les ayudara. Ahora se pueden ir a dormir“, sentenció.

Ahora, Medvedev sacó pasajes para la gran final en donde se medirá ante el excelso tenista serbio Novak Djokovic (N°1), quien dejó en el camino a una de las revelaciones del certamen, Ben Shelton (N°19) en 3 set corridos por 6-3, 6-2, 7(7)-6(4).

El partido que decide al nuevo monarca del último Grand Slam de la temporada será este domingo 10 de septiembre en horario por definirse en el icónico estadio Arthur Ashe.

Daniil Medvedev is hopeful a few fans go to sleep now 😅 pic.twitter.com/uy2kzK9DTH

Daniil Medvedev clinched a spot in the US Open final for the third time.

How it sounded on US Open Radio 🎙️👇 pic.twitter.com/ySw7cTA1wH

— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023