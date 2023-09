El chileno Nicolás Jarry protagonizó un gesto que lo llevó a recibir una ovación durante su duelo con el griego Stefano Tsitsipas, correspondiente a la primera ronda del torneo ATP 500 de Beijing.

El match por el China Open terminó quedando en manos de la primera raqueta nacional (23º del ranking mundial) con parciales de 6-4 y 6-4. Triunfazo de la ‘Torre’ ante el cinco del orbe.

A poco de comenzar el séptimo game del segundo set, con ventaja de 4-2 para el criollo, se escucharon los llantos de una niña ubicada en las tribunas del Beijing Olympic Green Tennis Center.

Ante ello, Jarry le acercó una botella de agua a la menor, aparentemente enferma.

Tras cartón, su padre le agradeció al ‘Nico’ con un gesto con las manos y se llevó una gran ovación.

La ola de calor en Beijing, con temperaturas que superan los 30 grados, hizo que la actitud del nieto de Jaime Fillol fuera destacada en redes sociales.

Wholsome content 😊@NicoJarry helps out a young spectator who has fallen ill#ChinaOpen pic.twitter.com/luN4djYzXf

— Tennis TV (@TennisTV) September 29, 2023