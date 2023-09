La fase de grupos de la Copa Davis comenzó su cierre durante este domingo. Con las últimas jornadas para definir a los clasificados que en noviembre jugarán la fase final en Málaga, escenario del que estará ausente Stan Wawrinka ante el ‘silencio’ de Gerard Piqué.

Lamentablemente, el equipo suizo quedó en el camino tras caer ante Australia en su llave del grupo D. Ante esto, el retirado futbolista y campeón del mundo con España aprovechó de ‘responderle’ al experimentado tenista, que había criticado duramente al español por su rol organizador en el torneo.

“Pregunta de trivial de la Copa Davis: ¿Sabías que la ITF está pagando a personas para que apoyen y hagan ruido por cada país en cada partido“, dijo Stan.

En esa línea, luego de disputar el duelo entre Suiza y Francia a principios de semana -con más de la mitad de las gradas vacías- en Manchester, el extop 10 de la ATP escribió un “Gracias, a Gerard Piqué y a la ITF”.

Ahora, tras consumarse la eliminación definitiva del equipo suizo, el exjugador del FC Barcelona y actual empresario de Kosmos -anterior organizador de la Copa Davis- salió a dar la cara con un viralizado tweet, donde se aprecia un emoticón de una mano en clara señal de “adiós”.

Thank you @3gerardpique @ITFTennis 🤬🤦🏻‍♂️! @DavisCup France vs Switzerland in Manchester lol pic.twitter.com/XqcqSQEURd

Trivia Davis Cup question :

Did you know that @ITFTennis are paying people to support and make some noise for every country at every match 🥁🎺🪕🪘🎤

— Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) September 16, 2023