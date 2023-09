Chile está enfrentando una crucial llave ante Canadá en las Finales de Copa Davis, brillante torneo de tenis donde los nacionales están disputando el grupo A del torneo ante Italia, los norteamericanos y Suecia.

Si bien la delegación tuvo una majestuosa presentación ante los suecos, doblegándolos en los 3 enfrentamientos.

Sin embargo, ante los representantes de la bota europea se vivió una verdadera debacle que igualó todo en la serie.

Es por eso que en la jornada de hoy, Chile necesita sumar victoria ante los canadienses, pero una decisión de último momento le entregó el primer punto a Canadá.

Resulta que en primer turno iba a partir Cristian Garin (N°103) ante Alexis Galarneau, pero Nicolás Massú cambió a ‘Gago’ e ingresó desde el arranque a Alejandro Tabilo (N°124), quien cayó por 3-6 y 6-7(4) ante el N°200 del mundo.

Esto ha sido muy comentado por los hinchas nacionales, quienes arremetieron contra el capitán de Chile, el extenista viñamarino, por la modificación a última hora.

En redes sociales se puede ver como múltiples mensajes cargan contra Massú por su decisión.

Entre los mensajes para la exraqueta nacional, se encuentran: “Nicolás Massu con la decisión más esquizofrénica de la historia nos cagó medio a medio. Adiós al sueño, cagoneamos feo DT y jugadores”, “40 errores no forzados de Tabilo; malo el cambio de Massú”.

Por ahora, Chile se encuentra abajo en la serie ante Canadá, pero Nicolás Jarry se encuentra batallando para brindarle el primer punto a los nacionales ante los norteamericanos y comenzar así, a inclinar la balanza para una clasificación a la final y última ronda de la Copa Davis.

40 errores no forzados de Tabilo; malo el cambio de Massú 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

La serie la pierde Nicolás Massú hoy, ayer en el papel chile debía perder con Italia siempre, Tabilo jugó un dobles larguísimo anoche y lo pone de singlista, no se entiende lo del capitán en esta decisión.

No entiendo por qué massu puso al peor de las 3 opciones para el primer single

Massu no quiso exponer a garin? Arrugo garin? Massu puso a tabilo porque conocía al canadiense (?) Nunca sabremos..

Espero que a Massú le pregunten por la decisión weona que tomó al poner al que ha tenido el peor año dentro del equipo y que no den espacio a qué se ponga a vender humo con el amor a la bandera y el discurso de siempre

Mal, mal, mal. Massú se la jugó, no resultó. Tabilo no respondió a la confianza que le depositaron, y no estuvo a la altura en ningún momento.

Jugó corto, no se movía tras pegar, y golpeaba fuera de centro en muchas ocasiones. Con muy poco, Galarneau le ganó bien.

