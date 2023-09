Chile tiene innumerables historias en la Copa Davis, pasando por llaves interminables, triunfos históricos, papelones fuera de las canchas y partidos inolvidables. Uno de tantos, lo protagonizó Fernando González.

Fue el 5 de abril de 1998 cuando, con apenas 17 años, el hoy retirado tenista hizo su debut con la camiseta nacional en el certamen por equipos del deporte blanco.

Lo hizo en un escenario hostil, ante todo pronóstico y a raíz de la lesión de Marcelo Ríos, entonces la gran figura del deporte chileno y 1° del ranking ATP.

Por las semifinales de la Zona I Americana, Chile debía visitar a Argentina en Buenos Aires. El capitán Patricio Cornejo convocó al ‘Chino’, Hermes Gamonal y a los jóvenes Nicolás Massú y González.

El ‘Feña’, según relató a Punto de Break, no pensó que disputaría un partido, ya que los singlistas eran Ríos y Gamonal, y Massú asomaba como opción para el dobles.

Sin embargo, 15 minutos antes del cuarto punto, Cornejo se le acercó y le preguntó: “¿Tienes ropa para jugar?”.

El 1° del mundo convocaba a Argentina

La presencia del ‘Chino’ Ríos, quien hace una semana había alcanzado la cima del escalafón mundial, era el gran atractivo para los fanáticos trasandinos que llegaron en masa al Lawn Tenis Club.

Fiel a su estilo, el ‘Zurdo’ de Vitacura calentó la serie con una declaraciones en contra de Guillermo Vilas en la previa.

“Hace rato que me vienen comparando con Vilas y, para ser sincero, no lo conozco mucho. Lo único que sé es que él fue número dos y yo soy el uno del mundo”, dijo Ríos.

Por si eso fuera poco, el nacional se quedó con el primer punto al derrotar a Hernán Gumy por 6-4, 3-6, 6-3 y 7-5.

Franco Squillari emparejó la llave, tras vencer a Hermes Gamonal con un claro 6-2, 6-4 y 6-2.

Ya el sábado, Ríos volvió a la pista para, junto a Nicolás Massú, caer en el dobles contra Lucas Arnold y Luis Lobo por parciales de 7-5, 6-3 y 6-3. Todo se definía el domingo.

El codo del Chino manda a la cancha a Fernando González

En los trabajos de calentamiento, algo alteró a Ríos. Una dolencia en su codo le impidió terminar la preparación y se marchó a camarines a hablar con su preparador Manuel Astorga.

González le había echado un ojo a una cama en el mismo vestidor, pensando que podría descansar antes de los dos últimos partidos, cuando el capitán chileno, Patricio Cornejo, se le acercó.

“Íbamos perdiendo 2-1 y el domingo, cuando entró en calor al Chino, no terminó. Paraba y paraba. Nos vamos al camarín, y recuerdo que habló Manolo Astorga con él en privado, y le debió haber dicho que no estaba en condiciones para jugar”, recordó Fernando.

‘Mano de Piedra’ agregó que “15 minutos antes, el Pato Cornejo me pregunta si tenía ropa para jugar. Y yo, ‘si po, hueón’. Siempre echaba poleras para jugar. Siempre hay que estar listo”. Así que le tocó jugar.

Confirmada la baja del número uno del mundo, los abucheos se hicieron sentir en el Lawn Tenis Club Buenos Aires. Todos querían ver en acción a Ríos y, al enterarse que sería reemplazado por un joven de 17 años, los lamentos de los presentes no tardaron en aparecer.

“Llegó esto y la guata se me dio vuelta. La cantidad de pifias del público que había ido a verlo a él… pero impresionante”, contó Fernando Gonzáles.

“¡Sácate los pañales, González!”

La inesperada situación, sumada a la presión del público, le jugaron una mala pasada al ‘Bombardero’ de La Reina.

“Entré a la cancha y no sentía las piernas. Se me pusieron pesadas. Comencé con una o dos doble faltas y el público me gritaba de todo”, comentó González.

“Me decían ‘¡Sácate los pañales, González!’. Imagínate la cantidad de cosas que me gritaron”, añadió quien llegase a ser 5° del mundo.

Fernando poco pudo hacer ante Franco Squillari, ex 11° del ATP, y cayó inapelablemente por 6-3, 4-6, 6-2 y 6-0.

La Nación de Argentina escribió sobre el partido que “González sintió el esfuerzo -llegó a deshidratarse- y Squillari no lo perdonó. Definió el encuentro y le dio a la Argentina el tercer punto”.

“La potencia de Franco fue suficiente para desequilibrar a Fernando González, una buena promesa del tenis chileno. Porque perdido por perdido, este chico de 17 años y 1065° en el ranking mundial se dio el gusto de sorprender y, por momentos, jugar bastante bien en su debut en la Davis”, añadieron desde el medio trasandino.

Sobre su cometido, ‘Mano de Piedra’ rememoró que “no tenía esa experiencia, pero al final fue súper enriquecedora. Perdí finalmente en cuatro sets, pero fue una experiencia que me sirvió para más adelante”.

La serie, vale mencionar, acabó 4-1 a favor de los trasandinos luego de la victoria de Hernán Gumy sobre Hermes Gamonal en el quinto duelo (7-5 y 6-1).