Un soberbio Daniil Medvedev (3°) acabó este viernes con el sueño de Carlos Alcaraz (1°) en el US Open 2023, tras superarlo en cuatro sets en semifinales.

El campeón del Abierto de Estados Unidos, que aspiraba este año a una doble corona que nadie consigue en Flushing Meadows desde Roger Federer (2004-2008), no pudo con el recital del ruso, que se enfrentará en la final al serbio Novak Djokovic (2°).

El español, de 20 años, perdió en semifinales por 7-6 (3), 6-1, 3-6 y 6-3 tras un partido emocionante partido e tres horas y 19 minutos.

Vencedor del US Open en 2021, Daniil Medvedev impidió la final Alcaraz-Djokovic, por la que casi todo el mundo suspiraba en el ‘grande’ neoyorquino.

El moscovita será el último obstáculo del balcánico para alcanzar su ‘grand slam’ número 24 e igualar, así, el récord legendario de Margaret Court.

Daniil Medvedev wants the noise after that win! 👂 pic.twitter.com/VwVniY9aLr

— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023