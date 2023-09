Un insólito momento se vivió en una de las semifinales femeninas del US Open, situación en la que hubo una protesta ecologista de 3 personas, pero una de ellas se pegara los píes al piso del estadio Arthur Ashe.

La manifestación tuvo lugar durante la tarde en mitad del partido entre Coco Gauff (N°6) y Karolina Muchova (N°10), cuando tres activistas de la organización Extinction Rebellion, que combate los efectos de la crisis climática, comenzaron a gritar desde sus asientos “End Fossil Fuels” (fin a los combustibles fósiles).

Cuando la seguridad del torneo, ayudada por la policía de Nueva York, se acercó para sacarlos del estadio Arthur Ashe, se dieron cuenta de que uno de ellos se había pegado sus pies descalzos al suelo, por lo que tuvieron que proceder a despegarlo antes de evacuarlo del lugar.

El partido estuvo suspendido durante 49 minutos, en los que muchos asistentes se impacientaron y gritaron contra los activistas.

Mucho más comprensiva se mostró Coco Gauff, que en una rueda de prensa posterior al partido, y preguntada por lo sucedido, dijo: “No me enfadé con los que protestaron, siempre digo que hay que predicar en lo que crees, y lo hicieron de forma pacífica”, resumió, sin olvidar añadir que ella sí cree en el cambio climático y que “hay cosas que tenemos que hacer mejor”.

La organización convocante emitió después un comunicado y su portavoz, Jack Baldwin dijo: “Hemos probado con protestas no disruptivas durante cincuenta años, y no han servido de nada. No nos dejan más remedio que recurrir a métodos disruptivos“, según recoge el New York Times.

Revisa parte de las manifestaciones en la semifinal femenina del US Open

Coco Gauff’s US Open semi-final against Karolina Muchova halted by climate change protestors in the stands. #usopen pic.twitter.com/qded3qEYBN — Matt Majendie (@mattmajendie) September 8, 2023

Anoche, durante el partido de semis en el US OPEN de Tenis 🎾 4 personas se pararon e hicieron una protesta pacífica que detuvo el juego por 40 minutos. Fueron escoltados a la salida y listo, se reanudó el partido. Uds se imaginan eso en el Quisqueya Licey VS Aguilas? pic.twitter.com/uLrJlqNCvk — Antonio Morey Montalvo (@TonyMMDR) September 8, 2023