El tenista alemán Alexander Zverev, 12° del ranking ATP, detuvo su partido de octavos de final del US Open contra el italiano Jannik Sinner (6°) por los gritos nazis de un espectador.

Fueron varias las interrupciones que tuvo el extenso encuentro, que se resolvió 6-4, 3-6, 6-2, 4-6 y 6-3 a favor del germano, pero uno en particular indignó al otrora 2° del mundo.

Antes de que sacara en el quinto juego del cuarto set, Zverev detuvo el partido y se acercó al juez de silla.

“Ha dicho la frase más famosa en el mundo de Hitler. Eso no es aceptable. Es increíble”, dijo ‘Sascha’, muy enfadado, cuando acudió al umpire para explicarle lo sucedido.

Minutos después, la seguridad del Grand Slam expulsó a un espectador de la pista central del Grand Slam gracias a la ayuda del resto de fanáticos, los que ayudaron a identificar al autor de los gritos que enfurecieron a Alexander Zverev.

En un video difundido en las redes sociales se escucha, justo antes de que Zverev sirviera, un grito desde las gradas diciendo “Deutschland über alles” (“Alemania por encima de todo”).

La frase es del himno alemán, ahora eliminada de la letra oficial, y vinculada especialmente con el periodo nazi.

Vale mencionar que Zverev se enfrentará, en cuartos de final del US Open, con el español Carlos Alcaraz (1°), quien es el vigente campeón del torneo.

The last thing you’d think to hear in the middle of a tennis match.

Video of Zverev telling the umpire that a fan just yelled “the most famous Hitler phrase” in his match against Jannik Sinner.

Security was looking for a fan who yelled during the Jannik Sinner & Alexander Zverev match.

Zverev said he yelled "the most famous Hitler phrase.”

Security looked for the person for at least 10 minutes.

They escorted a fan out & the crowd cheered as they left. pic.twitter.com/QDClUPqPwu

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 5, 2023