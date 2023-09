A Novak Djokovic (2° ATP) no hay que darlo por vencido. El serbio protagonizó otra épica gesta en cancha tras dar vuelta dos sets en contra frente a su compatriota Laslo Djere (38) para clasificarse para los octavos de final del US Open.

‘Nole’ venció por 4-6, 4-6, 6-1, 6-1 y 6-3 en tres horas y 45 minutos y selló, de este modo, el octavo triunfo en toda su carrera tras perder los dos primeros sets de un partido.

Y es que el dominio de Djere era latente. Al otro lado de la red, se encontraba un errático Djokovic, que perdió el servicio en su primer saque y peor aún, daba muestras de clara incomodidad.

En cambio, Djere apenas exhibió grietas en su juego y selló un disputado e intenso primer set tras 54 minutos. Ante la frustración del 2° del mundo, el tenista serbio siguió firme para quebrarle el saque a Djokovic y sellar el segundo set a su favor tras una hora y 33 minutos de partido.

Contra las cuerdas, Djokovic sacó el orgullo de un campeón herido. Sin nada que perder, arrasó en el tercer set frente a un Djere más precipitado y endeble que en las dos anteriores mangas.

El inicio de la cuarta manga fue un combate furioso con intercambio de ‘breaks’. Djokovic, con una capacidad de resistencia eterna, anotó un punto enorme que dejó a Djere en el suelo y lanzó un grito al cielo.

Los puntos se alargaban y las fuerzas escaseaban. Sin embargo, Djokovic, desde luego con más experiencia en situaciones al límite, sacó su jerarquía al frente para forzar un último set frente a un Djere que no aguantó.

La inercia favorecía ya para entonces al experimentado tenista, que culminó una fantástica remontada en el quinto set para seguir con vida y frenar lo que parecía ser un verdadero ‘batacazo’ en suelo estadounidense.

Después de pasar un tremendo sustoo, Djokovic, que cantó victoria pasada la 01:30 de la madrugada en Nueva York, se enfrentará en el siguiente cruce al croata Borna Gojo, número 105 del ránking ATP.

He did it again. pic.twitter.com/qfNpSyA2yo

— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2023