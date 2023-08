US Open: la griega Maria Sakkari le contó al juez de silla que olía a marihuana en la pista durante su partido contra la española Rebeka Masarova.

Un curioso momento se vivió en el US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada, específicamente entre la griega María Sakkari, número 8 del ranking mundial, y la española Rebeka Masarova.

A la hora de tomar un descanso entre juegos, Sakkari le comentó al juez de silla que olía a marihuana en la pista.

“El olor, oh Dios mío… Creo que era hierba (marihuana) y que el olor venía del parque”, indicó la griega desde su asiento durante el primer set.

Tras el match, que ganó la española Masarova por 6-4 y 6-4, Sakkari se refirió nuevamente a este olor a marihuana en la pista. “Era cannabis. No me afectó de ninguna manera, fue solo un comentario, no tiene nada que ver con el partido”, dijo.

“También lo olí ayer en el entrenamiento, pero es irrelevante. No podemos controlarlo, hay un parque detrás y la gente puede hacer lo que quiera. No lo piensas, lo único que te importa es ganar el partido. No le presté mucha atención”, señaló.

Apuntar que el consumo recreativo de marihuana está permitido en el Estado de Nueva York desde 2022, aunque no puede consumirse en el interior del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA al ser una instalación libre de humo.