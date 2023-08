La tenista 8° del mundo, Maria Sakkari, no pudo contener las lágrimas y confesó estar sufriendo en el circuito tras perder en primera ronda del US Open.

La tenista griega Maria Sakkari, 8° del ranking WTA, tuvo un inesperado adiós en la primera ronda del US Open tras caer en dos sets ante la española Rebeka Masarova (71°).

La hispana se impuso de forma contundente a la helena por 6-4 y 6-4, en una hora y 27 minutos de partido, y firmó así su primer triunfo ante una jugadora del ‘Top 10’.

Fue un duro golpe para la ex 3° del escalafón quien, sumó su tercer tropiezo al hilo debutando en Grand Slams. Por lo anterior, en conferencia de prensa, rompió en llanto al confesar que se ha sentido agobiada en las últimas semanas en el circuito.

“Sigo pensando que hoy tuve algunas oportunidades de ganar, pero quizá me esté equivocando… no lo sé. Conozco a Rebeka del pasado, ya nos habíamos enfrentado esta misma temporada y sabía que su servicio era muy peligroso”, dijo la griega ante los medios.

“Pero hoy lo que falló fue mi nivel, estuve muy pobre. Así que esto es lo que tengo que solucionar. La verdad es que no tengo mucho más que decir en estos momentos, lo siento”, alcanzó a agregar Sakkari, antes de largarse a llorar.

Tras reponerse, la 8° del mundo sostuvo que “no sé lo que va a pasar de aquí en adelante. Es un futuro un poco incierto, no sé si voy a tomarme un tiempo de descanso o no. Tal vez necesite parar, estoy sufriendo en la cancha, pero no puedo tomar esa decisión ahora, mi mente ahora mismo no tiene las cosas claras”.

“Estoy constantemente trabajando para mejorar, quizá necesite más tiempo para llegar al lugar que quiero estar, pero de verdad siento que estoy haciendo un gran esfuerzo, sobre todo en el aspecto psicológico”, sentenció Maria Sakkari.

Así fue la conferencia de prensa de Maria Sakkari en el US Open: