El chileno Nicolás Jarry se metió en segunda ronda del US Open 2023, tras vencer al francés Luca Van Assche, y se emocionó con su victoria.

Sigue en carrera. El chileno Nicolás Jarry avanzó a segunda ronda del US Open 2023 tras vencer, en cuatro sets, al francés Luca Van Assche (64°) este martes.

El 25° del mundo superó un difícil partido ante la promesa gala de 19 años, imponiéndose con parciales de 6-3, 3-6, 6-2 y 7-6 (3).

Los buenos golpes del europeo, sumado al calor de Nueva York, obligaron al nacional a extremar recursos y lucir sus mejores tiros -y saques- para llevarse la victoria.

“Fue un partido duro. Las primeras rondas siempre son duras, uno no viene con mucho ritmo y va y viene. Por momentos me fui, sobre todo en el segundo set y a ratos en el cuarto, pero estos duelos me hacen más fuerte”, sostuvo el ‘Nico’ tras su triunfo.

Ante las cámaras de ESPN, el chileno se emocionó por la pregunta sobre el nacimiento de su segundo hijo y reconoció que “han sido semanas duras… Pero estoy contento de seguir en carrera”.

“Tuve que luchar hasta el final, estuve firme en el tie break y eso es importante. Ahora a descansar, una buena tina de hielo y a descansar un poco”, añadió ‘La Torre’ de Santiago.

Finalmente, Nicolás Jarry admitió que no esperaba superar la primera ronda de los cuatro Grand Slams del año (llegó a segunda en Australia, cuarta en Roland Garros y tercera en Wimbledon).

“He pasado por momentos difíciles y son estos momentos, de lucha, los que hay que superar para bregar en los momentos bajos. Creo que lo hice bien y ahora a seguir”, concluyó el 25° del mundo.

En segunda ronda del US Open, ‘Nico’ se medirá al local Alex Michelsen (127°).