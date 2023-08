Nicolás Jarry (25º de la ATP) firmó este martes un exitoso debut en el US Open 2023, cuarto y último Grand Slam de la temporada, tras derrotar en cuatro sets al francés Luca Van Assche (64°).

El marcador benefició a ‘La Torre’ sobre el galo por parciales de 6-3, 3-6, 6-2 y 7-6, en un poco más de tres horas y media de partido.

Cuando se jugaba el segundo set, en el inicio del octavo game, el nieto de Jaime Fillol se despachó un puntazo que deslumbró a los asistentes del Court 13 del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA.

Un largo rally terminó con un potente drive cruzado de Jarry, anulando la subida a la red del europeo, no sin antes sorprender a su oponente con una ‘Gran Willy’ -golpeando de espaldas el balón entre sus piernas-.

Un extraordinario punto que le permitió a la primera raqueta nacional llevarse una lluvia de aplausos en Flushing Meadows.

Ahora el ‘Nico’ se medirá en segunda ronda con el local Alex Michelsen, la gran promesa estadounidense de la disciplina que con 19 años ya es 127° y viene de vencer al experimentado español Albert Ramos-Viñolas.

The tweener and the forehand winner! 😱

🇨🇱 Nicolas Jarry was in his bag on that one. pic.twitter.com/lcSmubRRIy

— US Open Tennis (@usopen) August 29, 2023