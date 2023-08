En pleno partido del US Open, se vivió un tenso momento que fácilmente pudo pasar a mayores.

Resulta que en el cruce de primera ronda entre Hamad Medjegovic y Borna Gojo, un fanático -aparentemente ebrio- se acerca hasta la tribuna para increpar al capitán serbio de Copa Davis, Viktor Troicki, en términos para nada agradables.

Un viralizado registro en redes sociales muestra como el descontrolado asistente lanza duros reproches al extenista y top 20 del ATP, todo esto, antes del último set del mencionado compromiso entre Medjegovic y Gojo.

“¡Esto es New York, no la puta Serbia!”, se escucha como insulto en el video. Troicki, quien estaba presente para apoyar en su partido a su compatriota Medjegovic, reacciona calmadamente hasta que el personal de seguridad del US Open intervino para finalizar el escandaloso conflicto.

Well, a really crazy incident just happened in which a few fans got into with Viktor Troicki, who is backing Hamad Medjedovic, before this final set with Borna Gojo.

It really was NOT a good look at all. Thankfully no brawl started. #usopen pic.twitter.com/4GX4x8JiRO

