Nicolás Jarry escaló un lugar esta semana en el ranking mundial de la ATP e igualó así la mejor posición de su carrera, conseguida inicialmente el 17 de julio del presente año.

La primera raqueta nacional trepó del puesto 27º al 26º en el listado, pese a perder el pasado martes 8 de agosto en la primera ronda del Masters 1.000 de Toronto, en Canadá.

Ahora, el nieto de Jaime Fillol dirá presente en el Masters 1.000 de Cincinnati, la antesala del US Open. La ‘Torre’ debutará este lunes ante el ruso Roman Safiullin (63º).

En tanto, Cristian Garin logró un importante salto en la clasificación y aquello le permitió regresar al Top 100. ‘Gago’, número ‘2’ del tenis criollo, subió 10 casillas y apareció en la posición 91º.

Quienes también sonrieron en el escalafón fueron Alejandro Tabilo y Tomás Barrios. ‘Jano’ escaló 13 ubicaciones y se colocó 112º, mientras que el chillanejo subió tres lugares y se ubica 119’ del orbe.

En lo que respecta al Top 10, que encabeza el español Carlos Alcaraz, hubo importantes modificaciones. El italiano Jannik Sinner, campeón en Toronto, trepó 8° al 6° lugar, el danés Holger Rune saltó del 6° a 5°, el noruego Casper Ruud cayó del 5° al 7° y el ruso Andrey Rublev bajó del 7° al 8°.

¿Qué tal la jornada de hoy? 😳

🇨🇱Jarry vs Safiullin⬜️

🇦🇷Cerúndolo vs Lajovic🇷🇸

🇩🇪Zverev vs Dimitrov🇧🇬

🇨🇦Felix vs Berrettini🇮🇹

🇺🇸Korda vs Coric🇭🇷

🇺🇸Nakashima vs Wawrinka🇨🇭

🇮🇹Musetti vs Evans🇬🇧@CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/zj7gwthvao

