Restan solo semanas para el inicio de las Finales de Copa Davis, instancia en donde está instalado Chile, luego de clasificar al vencer a Kazajistán en los duelos registrados en suelo nacional en el mes de febrero.

Tras eso, el equipo dirigido por Nicolás Massú conoció el duro grupo al que deberá hacerle frente para avanzar rumbo a la siguiente fase del mejor certamen de tenis a nivel país del planeta.

En el grupo A, La Roja de tenis sorteará difíciles duelos ante el último campeón Canadá, uno de los últimos semifinalistas, Italia y Suecia.

Ahora, se dieron a conocer los equipos que llevará cada nación hasta Bologna (Italia) para la fase grupal del certamen tenístico.

Bajo ese marco, Chile anunció que viajará hasta la bota europea con 5 representantes, entre los que se encuentran: Nicolás Jarry (27), Cristian Garin (N°91), Alejandro Tabilo (N°112), Tomás Barrios (N°119) y Gonzalo Lama (N°372).

Así también, cada delegación presentó a sus equipos para la batalla por la ‘Ensaladera de plata’.

Los dueños de casa en la fase regular (Italia), va liderados por el brillante N°6 del mundo, Jannik Sinner, acompañado de Lorenzo Musetti (18°) y Matteo Berrettini (38°) para singles, mientras que en la instancia de dobles, tendrán a Fabio Fognini (N°80 en dobles) y Simone Bolelli (N°43 en dobles).

Por otra parte, Canadá arribará hasta Europa con Denis Shapovalov (N°22), Vasek Pospisil (N°168), Gabriel Diallo (N°134), Alexis Galarneau (N°196).

Por último, Suecia batallará con Elias Ymer (N°181), Dragos Madaras (N°202), el hijo del legendario Björn Borg, Leo Borg (N°407), Filip Bergevi (N°190 en dobles) y André Göransson (N°69 en dobles).

Cabe destacar que las Finales de Copa Davis arrancarán este 12 de septiembre y se extenderá hasta el 17 del mismo mes.

12 de septiembre: Chile vs Suecia

13 de septiembre: Italia vs Canadá

14 de septiembre: Canadá vs Suecia

15 de septiembre: Italia vs Chile

16 de septiembre: Chile vs Canadá

17 de septiembre: Italia vs Suecia