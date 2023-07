Pese a la contundente derrota ante el suizo Stanislas Wawrinka, el argentino Federico Coria protagonizó uno de los puntos de la semana, que sacó suspiros y fue ovacionado en el ATP 250 de Umag en Croacia.

Luego de correr por largo rato en el fondo de la cancha, tras los derechazos de ‘Stan’, el trasandino resbaló, se repuso de la caída y, con un movimiento veloz, contestó de manera espléndida el remate de su rival, quien respondió mandando a la red la pelota.

El increíble punto provocó los aplausos del público croata presente, que premió el esfuerzo de Coria.

Coria saves set point with RALLY OF THE MATCH 🤯#CroatiaOpenUmag pic.twitter.com/lRk5VSWzep

— Tennis TV (@TennisTV) July 27, 2023