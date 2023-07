El tenista italiano Lorenzo Musetti, número 18 del ranking mundial, protagonizó en el torneo ATP de Hamburgo uno de los puntos defensivos más brillantes del año.

En su duelo por octavos de final ante Jozef Kovalik (172º), el vigente campeón del certamen germano se quedó con un espectacular punto cuando se jugaba el séptimo game del primer set, con el score 3-3.

El eslovaco empezó a dominar un rally con profundos derechos y todo parecía que se quedaría con el punto. El italiano respondía y respondía pelotas e incluso llegó a quedar fuera del foco de la cámara en su defensa.

Finalmente, Musetti terminó ganando el punto en la red con un paralelo profundo. Grito de júbilo y celebración del oriundo de Carrara, de 21 años.

La cuenta oficial de la ATP destacó la acción con el siguiente escrito: “Tienes que estar bromeando?”, para luego calificar la jugada como una “clase maestra defensiva” de Musetti.

Apuntar que el partido se suspendió por falta de luz el miércoles. Kovalik había ganado el primer set por 6-3 y el italiano ganaba el segundo por 4-1.

"You've got to be kidding me" ⁉️@Lorenzo1Musetti with a defensive masterclass@hamburgopen | #hamburgopen pic.twitter.com/wyr6FtJQm7

— ATP Tour (@atptour) July 26, 2023