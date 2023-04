El italiano Lorenzo Musetti logró la victoria más importante de su carrera al ganar el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, en tres sets, en un duelo épico de dos horas y 56 minutos de lucha, interrumpido por la lluvia, y alcanzar los cuartos de final del Masters 1.000 de Montecarlo.

A la cuarta oportunidad, con el saque en su mano, el transalpino, 21 del ránking ATP y una de las grandes esperanzas del tenis de su país, miembro de la gran generación de raquetas que ha dado Italia en los últimos años, consiguió cerrar el partido y sellar su gran éxito (4-6, 7-5 y 6-4).

En el ambiente planeó el duelo entre ambos en el Roland Garros de 2021 cuando Musetti, con 19 años, desconocido, puso contra las cuerdas al serbio. Tuvo dos sets a cero de su lado, pero luego se desmoronó y terminó por abandonar el encuentro en el quinto set después de que el serbio reaccionara a lo campeón.

Después coincidieron otras dos veces en pista dura. Y el serbio ganó con claridad en ambas.

Fue distinto en esta ocasión. Musetti fue de menos a más, dio la vuelta a la situación y remontó. Djokovic no pudo evitar su segunda derrota de la temporada. La primera tras la que sufrió en Dubai ante el ruso Daniil Medvedev.

Llegó Djokovic a la temporada de tierra igual que el pasado año. En Montecarlo, del tirón, sin participar en la gira estadounidense por el veto al rechazar ser vacunado de covid. En 2022 perdió ante el español Alejandro Davidovich su primer partido en el Principado. En esta ocasión, ganó al ruso Ivan Gakhov pero perdió contra Musetti.

Encarriló el encuentro ante el italiano Djokovic, pero fue a peor. Le salvó la lluvia con empate a un set para mantenerse en el partido. Pero no mejoró y terminó derrotado.

Ganador en Napoli y Hamburgo el pasado año, Musetti cumple su tercera presencia en Montecarlo. Es la primera vez que estará en cuartos de final y se medirá a su compatriota Jannik Sinner, otro de los grandes tenistas de la actualidad.

El jugador de San Cándido, octavo del mundo y ganador este año en Montpellier, con solo un trofeo en tierra, en Umag el pasado año y que en 2022 ya alcanzó este tramo, ganó su partido con el polaco Hubert Hurkacz por 3-6, 7-6 (6) y 6-1.

LORENZ😱😱😱

Musetti defeats World No. 1 Djokovic 4-6 7-5 6-4 to make the last 8 here in Monte Carlo! #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/Uvr2VEBnSq

— Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 13, 2023