El alemán Daniel Altmeier (N°61) acabó con la buena racha del ruso Andrey Rublev (N°7), segundo favorito, al que venció por un doble 6-2 para acceder a los cuartos de final del torneo de Hamburgo que el moscovita conquistó en 2020.

El germano frenó a Rublev, que llevaba cinco victorias seguidas y que el pasado domingo logró el título de Bastad, Suecia, el segundo en 2023 después del Masters 1.000 de Montecarlo y el decimocuarto en su carrera.

Altmeier, que nunca ha alcanzado una final ATP, venció al séptimo jugador del mundo y en cuartos se enfrentará al chino Zhizheng Zhang (N°79), quien viene de eliminar al local Yannick Hanfmann (N°45).

Daniel Altmeier se une al noruego Casper Ruud (N°4), primer favorito, que remontó la ventaja inicial que logró el chileno Cristian Garín (N°98) y firmó el triunfo después de una hora y 40 minutos para alcanzar los cuartos de final.

El tenista de Oslo, cuarto del mundo, aspira en Hamburgo a su segundo título de 2023 tras el obtenido en Estoril y las finales perdidas en Bastad y Roland Garros. Ganó a Garín por 1-6, 6-2 y 6-2.

El chileno es un adversario que siempre dificulta el trabajo a Ruud. De hecho, en tres de los cuatro duelos anteriores a esta cita el triunfo cayó del lado de Garín, incluido el de Indian Wells esta misma temporada.

Pero Ruud, que logró imponerse en tierra por primera vez ante ‘Gago’, reaccionó con solvencia para situarse en los cuartos de final, en los que jugará contra el francés Arthur Fils (N°71), que batió por un doble 7-5 al serbio Dusan Lajovic (N°60).

No falló el vigente campeón, el italiano Lorenzo Musetti, tercer cabeza de serie, que remontó al eslovaco Jozef Kovalik por 3-6, 6-2 y 6-4, y se enfrentará en cuartos con el serbio Laslo Djere.

Woow ! Daniel Altmeier moves into the quarterfinals due to an outstanding victory 💛

