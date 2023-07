Carlos Alcaraz tendrá unos días de descanso tras ser campeón en Wimbledon y no reaparecerá en el circuito tenístico hasta la gira americana, que le llevará a disputar los Masters 1.000 de Toronto (Canadá) y Cincinnati (Estados Unidos) para rematar con el US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada.

El joven jugador murciano, de 20 años y número 1 del mundo, viaja este lunes desde Londres tras su victoria de ayer frente al serbio Novak Djokovic, y se le espera esta noche en El Palmar, su pueblo.

Alcaraz renuncia a disputar el ATP 500 de Hamburgo, en Alemania, y el ATP 250 de Umag, en Croacia, torneos en los que el pasado año fue finalista.

Su vuelta a la competición, ya en pista dura, será en Toronto, campeonato que se disputará del 7 al 13 de agosto. Allí perdió en la edición anterior en la primera ronda ante el estadounidense Tommy Paul por 7-6 (4), 6-7 (7) y 3-6.

Posteriormente, el pupilo de Juan Carlos Ferrero acudirá a Cincinnati, donde en 2023 fue cuartofinalista -cayó frente al británico Cameron Norrie por 6-7 (4), 7-6 (4) y 4-6-.

En esas competiciones podría volverse a cruzar con Djokovic, quien no estuvo en las dos últimas giras en Norteamérica por su negativa a vacunarse contra el coronavirus.

Consignar que Alcaraz llegará al US Open 2023 como campeón defensor, tras vencer en la edición pasada al noruego Casper Ruud en la final por 6-4, 2-6, 7-6 y 6-3

