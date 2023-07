El serbio Novak Djokovic (N°2) dijo este domingo que el tenis de Carlos Alcaraz (N°1) es una mezcla del suyo, del de Rafael Nadal y del de Roger Federer, y que nunca se ha enfrentado a alguien como él en su carrera deportiva.

“Su juego consiste en una mezcla de determinados elementos de Roger, Rafa y míos. Estoy de acuerdo con eso. Tiene lo mejor de los tres mundos“, destacó Novak en rueda de prensa tras caer en cinco sets contra el español en la final de Wimbledon.

Así también continuó alabando el juego del murciano al reconocer que “tiene una gran resiliencia mental y una gran madurez para alguien que tiene 20 años. Es impresionante. Tiene esa mentalidad de toro español y esa competitividad y espíritu de lucha que hemos visto en Rafa durante tantos años”.

“Tiene reveses deslizándose y algunas similitudes con mis golpes. Nunca he jugado contra un tenista como él en mi carrera. Roger y Rafa tienen sus propias fortalezas y debilidades. Carlos es muy completo“, explicó.

Preguntado sobre una posible rivalidad, Djokovic aseguró que ojalá sea así y que sería bueno para el deporte.

“Va a estar en el circuito durante bastante tiempo. Yo no sé cuánto seguiré. Solo hemos jugado tres partidos por ahora, tres partidos muy competidos. Espero que juguemos en el Abierto de Estados Unidos, ¿por qué no? Sería bueno para el deporte, que el 1 y el 2 del mundo se enfrentaran en partidos de cinco horas, a cinco sets. No podría haber nada mejor para nuestro deporte”, insistió.