La prodigio rusa Mirra Andreeva, 102º del ranking WTA, tuvo una polémica eliminación de Wimbledon tras caer en tres sets ante la estadounidense Madison Keys (18º).

La europea, de apenas 16 años, se despidió del Grand Slam británico tras caer en parciales de 3-6, 7-6 (4) y 2-6, aunque el penúltimo punto involucró una comentada polémica.

Con el parcial 2-5 y Andreeva al servicio, la rusa resbaló en el césped y el juego quedó igualado. Sin embargo, la umpire decidió sancionar con un punto a la 102º del mundo por estrellar su raqueta con el suelo, dejando en ventaja a la norteamericana.

La rusa ya había recibido una advertencia cuando, a modo de frustración, golpeó su raqueta contra el césped. Pero en el punto decisivo, claramente resbaló y el objeto cayó al piso cuando ella perdió el equilibrio.

Pese a los reclamos de Mirra Andreeva, la jueza no cambió su decisión y mantuvo el match point a favor de Keys. Trascartón, la estadounidense se quedó con el triunfo y el paso a cuartos de final.

Al momento de retirarse, la rusa despreció a la umpire y se marchó a camarines sin despedirse de ella.

Luego, en conferencia de prensa, la 102º del mundo afirmó que “ella es el árbitro y la que toma la decisión. Pero, sinceramente, no tenía ninguna intención de tirar la raqueta, me resbalé. Pensé que me caería hacia adelante”.

“Para mí no tomó una decisión correcta, por eso no le quise dar la mano”, sentenció la europea, que subirá hasta el lugar 64º del escalafón tras su gran paso por Wimbledon.

Así fue la jugada que sentenció a Mirra Andreeva en Wimbledon:

Sin lugar a dudas, el momento más controversial del día en #Wimbledon. 🤯🇷🇺😳 ¿Quién tuvo razón? ¿#Andreeva o la jueza? Mirá todas las canchas en @StarPlusLA ▶️https://t.co/LyttzwiaJB pic.twitter.com/JtJOwzhKBk — ESPN Tenis (@ESPNtenis) July 10, 2023

✨ pic.twitter.com/5lbIa2NZ8e — 👑QueenGarcia👑 TO WIN HER FIRST SLAM IN 2023! (@QueenGarciaa26) July 10, 2023