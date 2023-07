Este domingo, Wimbledon será el escenario de una final soñada en el tenis. Y es que el español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic se enfrentan por el título en el court central del All England. Una imperdible definición que no estará exenta de controversias.

Previo a sus respectivos encuentros de semifinales y con plena confianza de que el español acabaría con el ruso Daniil Medvedev para instalarse en la final, el padre del número uno del ránking ATP instaló la polémica en el certamen británico tras ser acusado de espiar los entrenamientos de ‘Nole’.

Al igual que Marcelo Bielsa cuando dirigía el Leeds United, en contra del Derby County de Frank Lampard, el progenitor del oriundo de Murcia se encuentra en el ojo del huracán, ya que le indilgan la responsabilidad de un supuesto ‘juego sucio’ de Alcaraz para obtener información clave de su rival.

Como no se habla de otra cosa en el recinto del Reino Unido, los medios de comunicación no perdieron la oportunidad de emplazar al español por esta polémica, quien no quiso darle muchas vueltas y se sinceró: “Probablemente sea cierto. Mi padre es un gran aficionado del tenis y no mira sólo mis partidos. Creo que entra al club a las 11 y se retira a las 22 horas, así que ve los partidos y las prácticas de todos”.

Pese a reconocer la cuestionada práctica de su padre, el número uno optó por bajarle el perfil al ‘espionaje’, asegurando que ya tiene la suficiente información del serbio. “Tengo muchos videos de Djokovic en todas las plataformas”, precisó.

Quien no se mostró nada contento por este acto fue el propio Djokovic, apuntando a que su tranquilidad se ha visto alterada y que se le sumó una nueva preocupación a su preparación para la gran final.

“El hecho es que no estás completamente relajado en el entrenamiento porque sabes que tus rivales también están ahí. Todos están mirando por encima de tu hombro lo que está pasando y en lo que estás trabajando. Me gustaría tener privacidad y no la tengo”, apuntó el balcánico.

Además, ‘Nole’ no compartió las palabras de Alcaraz y, a pesar de que el español tenga toda la información que él crea, le otorgó una ‘desleal’ ventaja.

“Este contenido podría contribuir a ciertos análisis y preparativos, lo que afectaría el resultado de un eventual enfrentamiento con Alcaraz o con cualquier otro rival”, sentenció.