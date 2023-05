El tenista chileno Tomás Barrios (143º de la ATP) falló este martes en su intento de clasificar por primera vez en su carrera a un Masters 1.000, los torneos más importantes después de los Grand Slam.

La tercera raqueta nacional buscaba en la presente jornada alcanzar un histórico avance al ‘main draw’ de Roma, Italia, pero se inclinó sin apelación en la segunda y última ronda de la qualy.

El chillanejo cayó en la hora de la verdad ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo (105º), con parciales de 3-6 y 1-6, en una hora y 25 minutos se juego en la cancha 13 del Foro Itálico.

De esta manera, el trasandino sumó su tercera victoria en la misma cantidad de cruces con Barrios en el presente año. Previamente, celebró en los Challenger de Concepción y Santiago.

El medallista de plata en los Panamericanos de Lima 2019 se despide así de la arcilla itálica con un triunfo a su haber. En la ronda inicial de la qualy dio cuenta del local Mattia Bellucci (165°) por 7-6 (4) y 6-0.

Con esto, Nicolás Jarry y Cristian Garin serán finalmente los representantes chilenos en el cuadro principal del Masters 1.000 de Roma.

