Los principales tenistas chilenos, Nicolás Jarry (56° de la ATP) y Cristian Garin (79°), conocieron este lunes sus rivales para el estreno en el Masters 1.000 de Roma, certamen sobre arcilla que se juega en el Foro Itálico.

Un torneo que aparece clave para la ‘Torre’ y ‘Gago’ en su preparación para el Abierto de Francia, Roland Garros, segundo Grand Slam del año que arranca el 22 de mayo en París.

La primera raqueta nacional debutará en la capital italiana ante un jugador proveniente de la qualy. De salir airoso, el nieto de Jaime Fillol chocará en segunda ronda con el estadounidense Taylor Fritz, número 9 de la clasificación mundial.

Apuntar que Fritz, que quedó libre en la primera ronda por ser el noveno cabeza de serie, fue el pasado 1 de mayo el verdugo de Garin en la tercera ronda del Masters 1.000 de Madrid (6-1 y 7-6).

En tanto, el ‘Tanque’ buscará la ronda de 64 en Roma ante el argentino Pedro Cachín (68°), quien sorprendió la semana pasada al alcanzar los octavos de final en Madrid.

Garin y el trasandino se han enfrentado en una ocasión en el profesionalismo, en la primera ronda del Challenger de Santiago 2014, con triunfo para el oriundo de Bell Ville -Córdoba- por 7-6 (4) y 6-2.

De superar con éxito el estreno, el ariqueño de 26 años se medirá con el estadounidense Tommy Paul (17°). Recordar que ‘Gago’ defiende esta semana 180 puntos por los cuartos de final alcanzados el año pasado.

De perder prematuramente en Roma, Garin arriesga salir del Top 100 del ranking y complicaría en demasía su presencia en junio en el Abierto de Wimbledon, tercer ‘Grande’ de la temporada.

