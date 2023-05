El Masters 1.000 de Madrid 2023 llega a su fin este fin de semana, con las finales del WTA este sábado (Aryna Sabalenka ante Iga Swiatek) y la del ATP este domingo (Carlos Alcaraz contra Jan-Lennard Struff).

Sin embargo, una gran polémica se ha generado en torno al certamen español y que inició por un par de tortas, el cumpleaños de dos de los cuatro finalistas y acusaciones de trato discriminatorio.

Este viernes 5 de mayo, Alcaraz se instaló en el duelo por el título el mismo día que cumplió 20 años. Coincidentemente, Sabalenka celebró su cumpleaños 25 el mismo día.

De acuerdo a Mundo Deportivo, el español -2° del mundo- recibió todo el cariño del público en la pista central de la Caja Mágica y le obsequiaron un enorme pastel luego de que venciera a Borca Coric en semifinales.

Mientras, la 2° del WTA recibió en privado una torta mucho más pequeña, la que le entregaron luego de una entrenamiento.

La imagen de ambos jugadores y el evidente contraste entre ambas celebraciones, derivó en una ola de críticas hacia la organización del Masters de Madrid.

La canadiense Bianca Andreescu, 27° del WTA, fue la primera en alzar la voz en redes sociales. “Esto no se ve bien”, dijo la norteamericana en redes sociales.

“El trato no podría ser más diferente”, cuestionó por su parte Victoria Azarenka, 16° del mundo, cuya publicación fue compartida por la propia Sabalenka junto a emojis de caras decepcionadas (mensaje que la número 2 del mundo borró después).

Los cuestionamientos obligaron a la intervención de Feliciano López, director del torneo.

“Estoy sorprendido por la reacción después del gesto. 1. Carlos acababa de ganar su partido y de alcanzar la final. 2. Estaba jugando en la pista central. 3. El torneo se juega en España, a pesar de que sea un evento internacional”, explicó el directivo.

“Post data: Espero que Holger Rune no se haya molestado también por su trato”, añadió con ironía, mostrando que el noruego tuvo un festejo similar durante el campeonato madrileño.

