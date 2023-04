El chileno Tomás Barrios Vera, 149° del ranking ATP, superó a su compatriota Alejandro Tabilo (176°) y se quedó con el título en el Challenger 75 de Florianópolis (Brasil).

El nacido en Chillán estuvo firme a la hora de atacar el servicio de ‘Jano’, sumando cuatro breaks a su favor en el partido, para imponerse 6-4 y 6-4.

Pese a lo anterior, fue Tabilo el que tuvo una inmejorable chance de ponerse en ventaja, pero desperdició tres puntos de quiebre en el segundo juego y eso despertó a Barrios Vera.

El primer sembrado del torneo brasileño respondió rompiendo el saque de su compatriota, dosis que repitió en el séptimo game para ponerse 5-2 en ventaja.

‘Jano’ descontó con un break a favor en el octavo juego, pero el chillanejo no dejó pasar su segunda oportunidad para ganar el set con su servicio y se lo llevó por 6-4.

Tomás Barrios mantuvo su nivel y volvió a romper el saque de Tabilo en el primer y tercer game del segundo parcial, llegando a estar 4-0 arriba.

En el sexto juego, ‘Jano’ logró descontar al llevarse el servicio de su rival, pero no alcanzó para la remontada y el chillanejo también se llevó la manga por 6-4.

Con el triunfo, Barrios Vera sumó su tercer título en el circuito (el segundo consecutivo, tras ganar en San Luis de Potosí hace dos semanas) y escalará al menos 9 puestos en el escalafón.

Soaking it all in 🏆😊#ATPChallenger pic.twitter.com/CFEC9ra1fi

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) April 23, 2023