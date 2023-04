El número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, eliminado precipitadamente en los cuartos de final del torneo de tenis de Banja Luka (Bosnia Herzegovina) al perder contra su compatriota Dusan Lajovic, restó trascendencia al traspié sufrido, elogió el nivel mostrado por su adversario y subrayó que su objetivo a corto plazo es Roland Garros.

“La verdad es que la preparación está orientada a Roland Garros”, dijo el ganador de veintidós Grand slam tras perder contra Lajovic.

Djokovic recordó lo sucedido el pasado año cuando tardó en encontrar su mejor nivel en tierra. Fue eliminado pronto del Masters 1000 de Montecarlo, perdió la final de Belgrado, en semifinales en Madrid y ganó en Roma, justo antes del inicio del major de París.

En lo que va de 2023 perdió su segundo encuentro en Montecarlo y ahora en Banja Luka. “El pasado año tuve un inicio de temporada de tierra regular y fue al final cuando estuve al mejor nivel”.

Por primera vez cayó con Lajovic. “Jugó muy bien y yo estuve por debajo del nivel esperado. Me sentí lento, fuera de ritmo. Estuve por debajo de mi nivel”, reconoció.

