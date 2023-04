El ruso Daniil Medvedev (5º de la ATP) se instaló el jueves en los cuartos de final del Masters 1.000 de Montecarlo, tras superar en un duelo intenso y disputado al alemán Alexander Zverev (16º) por parciales de 3-6, 7-5 y 7-6 (7).

Un match de más de tres horas que tuvo como particularidad un nuevo ‘show’ del moscovita. Graficó su descontento con el público, con la umpire y con él mismo, interrumpiendo por varios pasajes el encuentro.

Medvedev se llevó el dedo a la boca, pese al aviso del juez de silla para que parara, y además tiró al suelo uno de los postes que sujetaba la red ante la risa de su oponente.

Una situación que no dejó pasar Zverev, quien criticó con dureza a su último rival. “Daniil es uno de los jugadores más sucios del mundo. Me tomo el juego limpio y la deportividad muy en serio, él no”, dijo de entrada a Sky Sports.

“Utilizó un toilet break -descanso para ir al baño- cuando no era posible. Hay como 1000 situaciones en las que él siente que yo empiezo a jugar mejor y en las que él trata de hacer algo diferente, siempre”, agregó.

Tras uno de los juegos claves del tercer set, Medvedev salió corriendo del court rumbo al túnel para ir al baño, ocupando justo el minuto y medio de la pausa. Sin embargo, esa situación terminó desconcentrando al alemán.

“Estoy totalmente decepcionado con él como deportista. Está claro que puedes afirmar que el hecho de que yo me distrajera no es positivo, no es bueno. Esto no debería de haberme pasado, es mi culpa y no estuvo bien por mi parte, pero siento que el juego limpio debería formar parte del deporte”, sentenció el oriundo de Hamburgo sobre el ruso.

La tensión sobre el final del match se pudo palpar en el saludo entre ambos al término del encuentro, ya que Zverev y Medvedev apenas se dieron la mano.

With Zverev serving for the match twice and holding two match points, @DaniilMedwed eventually comes through 3-6 7-5 7-6(7)! #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/JGl1PqAWFH

Zverev via sky after the tough loss vs Medvedev about the toiletbreak at 4:3 in the third

"He is one of the most unfair players in the world. I take

fairplay and sportmanship very serious. He does not. He takes a toiletbreak when its not possible anymore."

Quote translated👇 pic.twitter.com/zRqqRni19c

— Jannik Schneider (@schnejan) April 14, 2023