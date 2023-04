El ruso Daniil Medvedev resistió las acometidas del alemán Alexander Zverev, que desperdició dos ocasiones para cerrar el partido con su saque y después, en el desempate, dos puntos de partido para sellar el triunfo, y venció el pulso al germano por 3-6, 7-5 y 7-6 (7) para situarse en los cuartos de final del Masters 1.000 de Montecarlo.

El moscovita, uno de los tenistas con mejores resultados en el 2023, se citó en la siguiente ronda con el danés Holger Rune que se clasificó entre los ocho mejores sin necesidad de jugar, por la retirada del italiano Matteo Berrettini, lesionado.

Medvedev no disimula su desapego con el polvo de ladrillo. No le gusta la tierra al ruso que, aún así, hizo todo lo posible por vencer al alemán, más hábil en este tipo de pista, y ganó un encuentro épico que duró más de tres horas plagadas de alternativas.

Por lo mismo, graficó su descontento con el público, con la umpire y con él mismo, interrumpiendo por varios pasajes por el encuentro cada vez que el ruso se salió de sus casillas.

En los trece duelos anteriores entre ambos ninguno fue en tierra. Todos se desarrollaron en pista dura. Siete de ellos los ganó el ruso, quinto del mundo, y este año ganador en el Masters 1.000 de Miami, Dubai, Doha y Rotterdam y finalista en el Masters 1.000 de Indian Wells.

Ahora, en Montecarlo, Medvedev amplió su ventaja en el cara a cara, logró su octava victoria en catorce enfrentamientos y ganar a su rival en tierra batida.

Zverev no aprovechó sus ocasiones. En el segundo set sirvió para ganar con 5-4 pero Medvedev se aferró al partido. Y en la manga definitiva, la tercera, tuvo el saque en su poder para vencer con 6-5. Pero sobrevivió el moscovita.

En el tie break, el alemán tuvo dos puntos de partido pero Medvedev resistió. Ahora espera Holger Rune al ruso que pretende firmar su mejor actuación en el Masters 1.000 monegasco.

