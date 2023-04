Este martes, el tenista español Rafael Nadal ha confirmado que no jugará el Masters 1000 de Montecarlo, manifestando que aún no se siente preparado “para competir al más alto nivel”.

“No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera; Montecarlo. Lamentablemente, no me encuentro en condiciones de competir con las máximas garantías y continúo mi proceso de recuperación y preparación, esperando volver pronto”, aseguró el ganador de 22 Grand Slam en un mensaje en sus redes sociales.

‘Rafa’, que ha retrocedido hasta el número 14 del mundo, lastrado por las lesiones que ha sufrido en los últimos meses, ya adelantó la pasada semana que desconocía cuándo iba a regresar a las pistas.

En ese contexto, negó la noticia difundida sobre su participación en el torneo: “No sé de dónde sale esa información, pero evidentemente, si fuera cierto lo confirmaría, pero desgraciadamente no lo puedo hacer”.

“Tenemos que ir a día a día y no adelantaré algo que después no podré cumplir; diré las cosas cuando las sepa realmente”, remarcó el deportista manacorí.

Hola a todos, aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Monte Carlo. No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso preparación, esperando volver pronto

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 4, 2023