El ruso Daniil Medvedev se proclamó este domingo campeón del Masters 1000 de Miami por primera vez en su carrera al imponerse al italiano Jannik Sinner por 7-5 y 6-3 tras una hora y 34 minutos.

El cara a cara entre estos dos tenistas queda contundentemente favorable a Medvedev, que ha ganado los seis duelos. Además, le había negado a Sinner este mismo año el título en Rotterdam.

La de Miami era la quinta final consecutiva para Medvedev, y se traduce en su cuarto título del año después de Dubai, Doha y Rotterdam. Se saca así la espina de haber perdido en Indian Wells ante el español Carlos Alcaraz.

Es el quinto Máster 1000 que gana Daniil Medvedev, más de un año después de que levantara el último en el Abierto de Canadá. Lo suma a los de Cincinnati, Shanghai y París.

El partido de Jannik Sinner pareció muy influenciado por el desgaste, físico y psicológico, del choque del viernes por la noche ante Carlos Alcaraz. Muchísimos errores no forzados para el italiano, un total de 36 por los 21 del ruso.

Los dos primeros juegos fueron muy largos, cada uno defendiendo su posición en su servicio. Así llegaron al 2-2, sin errores al saque, con el ruso más conservador y sin abandonar en exceso la línea de fondo, mientras que el italiano si visitó en varias ocasiones la red.

El primer quiebre lo consiguió Sinner en el quinto juego, con dos dobles faltas de Medvedev con 30-0 a su favor. Dos dobles faltas consecutivas, que terminarían siendo tres, y bolas a la red, mermaron la confianza del ruso.

Reaccionó de inmediato Medvedev, ganando el saque de Sinner para el 3-3 y posteriormente su servicio poniéndose de nuevo arriba 4-3.

Fue un golpe emocional al partido. Sinner, también acusando el calor y la humedad llegó a solicitar asistencia médica. Medvedev se fue encontrando más y más cómodo, asegurando sus golpes y aprendiendo a hacer daño con su saque.

Así se llegó al definitivo 7-5 que cerró el primer set a favor del ruso en 59 minutos, rompiendo por segunda vez el saque de Sinner y evitando un desempate que ya se proyectaba sobre la pista del Hard Rock Stadium.

El comienzo del segundo set fue muy incómodo para Sinner, por momentos parecía sufrir calambres.

Medvedev concretó otro quiebre de servicio a Sinner para ponerse 2-0 arriba, tomando completamente el control del partido. El orgullo del italiano apareció ligeramente en una sucesión de buenas devoluciones, recuperando el break.

Fue algo fugaz, y pese a que el apoyo de la grada era para Sinner, la sangre fría de Medvedev terminó por sacarle de la pista ganando varios juegos al hilo.

La lucha del italiano fue insuficiente para nivelar el partido y todo era favorable para el italiano. Sus sensaciones, su confianza y la estadística, con mejores registros durante el segundo set en primeros servicios, un 93% en segundos servicios, más puntos de break.

Con 5-3 a favor, Medvedev se puso 40-0 con tres bolas de partido a su favor. Desaprovechó la primera pero en la segunda un error de Sinner, entregando la pelota a la red, consagró al ruso para ganar en Miami por primera vez en su trayectoria.

El buen desempeño en Miami significa una subida en la clasificación para ambos tenistas. Medvedev asciende desde la quinta hasta la cuarta posición, mientras que Sinner lo hace desde el undécimo puesto hasta el noveno.

Legen…wait for it…DANIIL 👑@DaniilMedwed defeats Sinner 7-5 6-3 to capture his fifth Masters 1000 title in Miami!#MiamiOpen pic.twitter.com/BXRU9SAvfO

— Tennis TV (@TennisTV) April 2, 2023