Novak Djokovic volverá a lucir su gran juego en un certamen en suelo estadounidense, tras el cierre de las limitaciones por no vacunarse en contra del Covid-19.

Uno de los tenistas que más se ha extrañado en los grandes certámenes que se han disputado en la gira por canchas rápidas de Estados Unidos, ha sido Novak Djokovic (N°2), jugador serbio a quien se le prohibió el ingreso a los torneos por no estar vacunado contra el Covid-19.

Sin embargo, una votación en el Senado del gigante país de Norteamérica, dejó sin efectos estas trabas que impedían al europeo ser parte de los primeros Masters 1000 de la temporada.

De acuerdo con Sky Sports, en Estados Unidos se votó a favor de aprobar un proyecto de ley que pondrá fin a las restricciones para las personas no vacunadas que deseen ingresar al país.

Con este gran avance en las limitaciones para personas extranjeras sin vacunarse, se espera que el presidente Joe Biden firme dentro de las próximas horas, para hacer efectiva la jurisdicción y el ingresó sin problemas para el estelar tenista del Viejo Continente.

A pesar de no estar en los grandes certámenes en suelo estadounidense como ATP Masters 1000 Indian Wells y Miami en 2022 y 2023; el ATP Masters 1000 Cincinnati, Ohio; y el US Open 2022, Djojovic no ha perdido su posición en el ranking y actualmente marcha en la segunda posición, solo detrás del joven Carlos Alcaraz, quien defiende su puesto en el Abierto de Miami.